Fast direkt von der Kuh kommt die Milch aus dem Milchautomaten. Alles was zu tun bleibt ist: Münz einwerfen, Flasche hinhalten, abfüllen. Viele Bauern verkaufen so ihre Produkte. Monika Hofmann stattete der Bauernfamilie Eggimann in Schliern bei Köniz einen Besuch ab und staunte nicht schlecht, was diese alles über ihren Milchautomaten zu erzählen haben.