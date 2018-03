Heute geht es bei uns im RaBe-Info um Vorratsdatenspeicherung, ungewöhnlich „gewöhnliche“ Kombinationen und um nervige Apothekenbesuche.

Vorratsdatenspeicherung – Gesetzeswidrig oder nicht?

Kaum ein anderes europäisches Land speichert derzeit so viele persönliche Daten, wie die Schweiz. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung umfasst mittlerweile sogar alle unserer abgerufenen Webseiten. Während 6 Monaten darfder Staat speichern, wann, wo und mit wem wir kommunizieren.

Der Europäische Gerichtshof hält die Vorratsdatenspeicherung ganz klar für gesetzeswidrig. Nicht so das Schweizer Bundesgericht. Aus dessen Sicht, ist diese Form der Überwachung durchaus gerechtfertigt. Diesen Standpunkt machte das Gericht einmal mehr deutlich, indem es neulich eine Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung ablehnte. Eingereicht wurde diese Beschwerde von der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Immerhin stärkt das Bundesgericht die Rechte der Betroffenen der Vorratsdatenspeicherung, das heisst die Rechte aller Menschen in der Schweiz:

Das Bundesgericht hält ausdrücklich fest, dass das Auskunftsrecht gemäss Datenschutzgesetz auch für die eigenen Vorratsdaten gilt. Orange, Salt und Swisscom hatten die Herausgabe der Vorratsdaten seit Jahren verweigert.

Die Digitale Gesellschaft will ihre Beschwerde nun weiterzeihen an den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Aprillen – Das Berner Literaturfest steht vor der Tür

Nächste Woche geht bereits die fünfte Ausgabe des Berner Lesefests Aprillen über die Bühne. Rund 20 Autor*innen aus der ganzen Schweiz aus dem Kosovo und anderswo lesen und performen im Schlachthaus Theater. Nebst einer Lyrik-Reihe, Philosophie und Late-Night-Shows hat Aprillen in seinem Programm auch einen Schwerpunkt auf die Kombination von Wort und Musik gelegt und verspricht «abenteuerliche Kombinationen».

Mit dabei in dieser Kategorie ist auch der Berner Multiinstrumentalist Balts Nill, der lange Zeit bei Stiller Has mitwirkte, Film-, Theater- und Radioprojekte initiierte und der ab und an mit kritischer Feder auch die Absurditäten des Alltags beleuchtet. Bei Aprillen wird Balts Nill zusammen mit Kontrabassist Mich Gerber und der Literatin Melinda Nadj Abonji auftreten. Nein, Literatur und Musik sei keineswegs eine absonderliche Paarung. Im Gegenteil würden die beiden seit langer Zeit zusammengehören, sagt Balts Nill.

Das Berner Lesefest Aprillen geht vom 4. – 7. April über die Bühne. Das ganze Programm gibts hier

Nervige Apothekenbesuche

Der Berner Slam-Poet, Remo Rickenbacher, berichtet im Radioblog von seinem unangenehmen Besuch in der Apotheke.