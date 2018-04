Wo haben in unserem Leben ekstatische Momente Platz? Also diejenigen Augenblicke der völligen Selbstvergessenheit? Diese und andere Frage ergründet die freie Theatergruppe GKW in ihrem neuen Stück EXTASE. Anhand von subjektiven und musikalischen Motiven begibt sich ein mehrsprachiges Ensemble aus Performer*innen und Musiker*innen auf Exkursion in die Ekstase. Wo lässt sie sich Ekstase finden? Warum herrscht in unserer Gesellschaft zwar eine grosse Sehnsucht danach und trotzdem wird sie so wenig gelebt? Wie, wann und wo ist sie uns abhanden gekommen? Und welcher Stellenwert hat bei den ganzen Sorgen um eine düster Zukunft und eine belastende Vergangenheit eigentlich der Moment? Die 29-jährige GKW-Autorin Ariane Koch gibt Auskunft.

EXSTASE wird vom 6. – 8. April im Tojo Theater gezeigt. Alle weiteren Infos zum Stück gibts hier.