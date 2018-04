– Talk heute –

Langes Warten und kaum Möglichkeiten, die eigene Profession auszuüben, das betrifft viele geflohene Menschen in der Schweiz. KreativAsyl will geflüchtete Kunstschaffende unterstützen, ihr Arbeit hier weiterzuführen. Hinter dem Projekt stehen Kunstschaffende aus dem Zentrum für Kulturproduktion PROGR in Bern. Mit Arbeitsräumen, Material und Vernetzungsmöglichkeiten stellen sie professionellen Kunstschaffenden, die in die Schweiz geflohen sind wichtige Ressourcen für die Kulturproduktion zur Verfügung. Perla Ciommi ist Film- und Kulturwissenschaftlerin und Mitinitiantin von KreativAsyl. Mortaza Shahed ist Kameramann und Dokumentarfilmer und vor zwei Jahren zu KreativAsyl gestossen. Im Gespräch mit unserer Redaktorin Zita Bauer erzählen die beiden wie sich das Projekt entwickelt hat, was die Herausforderungen sind und warum KreativAsyl Potential hat.