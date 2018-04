Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 04.04.18, Der Morgen

Arcade Fire – Empty Room

Kevin Morby – I Have Been To The Mountain

Khruangbin – Evan Finds The Third Room

Mac DeMarco – A Heart Like Hers

Cavern Of Anti-Matter – Phase Modulation Shuffle

Fikret Kızılok & Tehlikeli Madde – Ay Battı

Derya Yildirim & Grup Şimşek – 3,2,2,3

Edmony Krater – Ti Jan Ka

dot – Symtoms

Cruel Boyz – Umeqo Emacqomini (Dub Mix)

PYRIT – Bright Eyes

KOKOROKO – Abusey Junction

Amara Touré – N’Niyo N’Niyo

Mustafa Özkent – Lorke Lorke (Gençlik ile elele)

Des Demonas – Sideways Man

Leş – Uyan

Pisse – Drehtür

My First Trumpet – Formular

Blackstreet – No Diggity (feat. Dr. Dre, Queen Pen)

Kiala & The Afroblaster – Dear World

Marcelo – Algo No Ar

Tatsuro Yamashita – Silent Screamer

Joan As Police Woman – The Magic

Samiyam & Earl Sweatshirt – Mirror

Smith & Smart – Idiotenclub

KOKOKO! – Tongos’a

Tshegue – Muanapoto

Vladimir Cauchemar – Aulos

Seven Davis Jr – Sunday Morning

Nirso – Tranca Rua

V.O. – Mashisa (Dub Mix)

New School – Daai Ding

Aero Manyelo – Mooki

Nu & Jo Ke – Who Loves The Sun (Original Mix)

NEŞE KARABÖCEK – Yali Yali (Todd Terje Edit)

Tullio De Piscopo – Stop Bajon

Sugarhill Gang – Rapper’s Delight

Nina Simone – Mississippi Goddam