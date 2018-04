Weltwirtschaftskrise, Umweltkatastrophen, marodierende Banden und ein Virus, das tausende von Menschen dahinrafft: Der Berner Illustrator Jared Muralt lässt in seinem neuen Comic «The Fall» die Welt im Chaos versinken. Dabei lässt Muralt seine Geschichte in Bern spielen, so tauchen in seinen Zeichnungen viele vertraute Orte und Gebäude auf.

«The Fall»ist aber nicht einfach ein weiterer gängiger Comic, sondern der Start in eine Serie, denn Jared Muralt interessiert sich nicht in erster Linie für den zivilisatorischen Untergang, sondern vielmehr dafür, was danach entsteht. Er zeichnet und textet komplett in Eigenregie und hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Halbjährlich soll ein neues Kapitel à 23 Seiten entstehen.

Buchvernissage «The Fall» Band 1, Donnerstag 12. April, BlackYard Atelier, 18 Uhr