Eine typische Kistchen-Sendung im Radieschen. Kistchen-Sendung? Im Laufe der Zeit sammeln sich beim Radieschen ganz viele Songs an, in Form von CDs, LPs und MP3s, also wirklich riesige Mengen davon. Jetzt haben unser Kistchen gefüllt mit viel Musik, über welche wir gestolpert sind, welche uns vom Namen her gefallen, welche ganz einfach vergessen gegangen sind oder uns sonst in irgendeiner Form aufgefallen sind und … wir spielen sie (Ja, auch dann, wenn es uns manchmal nicht passt.) … Die Frage stellt sich jeweils, ob es die entsprechende Band noch gibt oder bei neuen Sachen, ob noch mehr davon kommt?

Dachs – Selecta Automat Alois – Flowers Guy Mandon – Schüttel das Ass Egopusher – Patrol Jessiquoi – The Sentry Monumental Men – Enemy One Sentence. Supervisor – Onomatopoeia Martha’s Laundry – Walk Away The Crumpets – Carousel Duck Duck Grey Duck – Ride My Bike The Next Movement – Cruisin Pyrit – Another Story Flake – All The Thins You Love Faye B – Moving On Ana Scent – You Muthoni Drummer Queen – Suzie Noma Matto Rules – Mind Cab Tim Freitag – Hold On Rothacher – All I Want Metamorphunk – I Call My Angels Chica Torpedo – La Mi La Gah De Luca – Zrugg zum Afang Don’t Kill The Beast – Spooky Self Braggarts – Spleen Audio Dope – Pai Mei Crimer – Brotherlove The Two – Smile Zeal & Ardor – Gravedigger’s Chant Jeans for Jesus – Wosch no chli blibä