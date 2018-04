Happy Radio rockt RaBe!

Warum mag der Berner Kripo-Chef Thomas Sollberger lieber nordische Krimis als Schwiezer Tatorte? Wie kam Heilpädagoge Arne Higgen zu seinem mexikanischen Alebrije, der ihn vor Gefahr und Unanehmlichkeiten schützt? Wie schnell fliegt ein REGA-Rettungshubschrauber, und wieso kommt die Schweiz beim Eurovision Song Contest ESC nie weiter? Das und mehr verraten Andrea, Benedikt, Bianca, Carusle, Manu und Ramona in ihrer Sendung:

Happy Radio – Menschen mit Beeinträchtigung machen Radio

Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang und der Volkshochschule Plus Bern.

Den Namen haben die Teilnehmenden dem Empowerment-Projekt gegeben, weil «Radio macht uns glücklich, darum passt dieser Name.» Happy Radio verleiht den beeinträchtigten Menschen eine Stimme. Das Projekt bildet ein Stück aktive und selbstbestimmte Teilhabe an der Schweizer Medienwelt. Mehr Infos zum Projekt gibt`s hier.