Radio Sur le Pont

Playlist vom 06.04.18

Woods – Moving To The Left

Baby Woodrose – Hollow Grove

Abwärts – Computerstaat

Kreisky – Ein Braves Pferd

Christoph und Lollo – Funaki

KEINE ZÄHNE IM MAUL ABER LA PALOMA PFEIFEN – Leb So, Daß Es Alle Wissen Wollen

EA80 – Grüner Apfel [Hidden Track]

The Wave Pictures – Pool Hall

Elias Rahbani – Dance of Maria

The Dwarfs of East Agouza – Where’s Turbo?

Bebi Dol – Mustafa

DOT – Buy. Eat. Shit. Fuck [B-Art]

Glen Porter – The Devil Is A Dancer

Ester Rada – Mr Guilt

Universe – Cocaine