Heute im Info berichten wir über die Parlamentswahlen in Ungarn und über den Comic „The Fall“ vom Berner Illustrator Jared Muralt:



Orbans Triumph



Bei den gestrigen Parlamentswahlen in Ungarn hat Victor Orban triumphiert. Nach Auszählung von fast allen Stimmen liegt die Fidesz-Partei des rechtsnationalistischen Regierungschefs weit vorne, mit rund 50 % der Stimmen. Alle anderen Parteien sind abgeschlagen. Offen ist einzig noch die Frage, ob der Fidesz erneut die absolute Mehrheit erreicht, und damit weiterhin quasi im Alleingang die Verfassung ändern kann.

Die gestrigen Parlamentswahlen galten als historisch bedeutsamste in der jüngeren Geschichte Ungarns. Mit über 70 Prozent war die Wahlbeteiligung aussergewöhlich hoch. Auch im Ausland herrschte Hochbetrieb. In London gab es kilometerlange Schlangen, und auch bei der ungarischen Botschaft in Bern herrschte gestern ein unüblicher Grossandrang.



Die europäischen Medien gingen zuerst noch davon aus, dass der hohe Wahlanteil der Fidesz-kritischen Opposition in die Hände spielen könnte. Dem ist nun aber offensichtlich nicht so. Christian-Zsolt Varga, Journalist bei n-ost, dem Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung in Berlin erklärt dies unter anderem mit dem stark auf die Fidesz zugeschnittenen Wahlsystem, der Günstlingswirtschaft und dem populistischen Regierungsstil Orbans, mit dem er auch gestern wieder die Massen zu mobilisieren vermochte.

https://www.freie-radios.net/mp3/20180409-orbantriumph-88392.mp3



Comic Der Fall

Weltwirtschaftskrise, Umweltkatastrophen, marodierende Banden und ein Virus, das tausende von Menschen dahinrafft: Der Berner Illustrator Jared Muralt lässt in seinem neuen Comic «The Fall» die Welt im Chaos versinken. Dabei lässt Muralt seine Geschichte in Bern spielen, so tauchen in seinen Zeichnungen viele vertraute Orte und Gebäude auf.

«The Fall»ist aber nicht einfach ein weiterer gängiger Comic, sondern der Start in eine Serie, denn Jared Muralt interessiert sich nicht in erster Linie für den zivilisatorischen Untergang, sondern vielmehr dafür, was danach entsteht. Er zeichnet und textet komplett in Eigenregie und hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Halbjährlich soll ein neues Kapitel à 23 Seiten entstehen.

Buchvernissage «The Fall» Band 1, Donnerstag 12. April, BlackYard Atelier, 18 Uhr