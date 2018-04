Der Dienstag Morgen

Truth be told: Manchmal ist es nicht ganz einfach um Punkt 8.00 Uhr morgens auf Sendung zu sein und Euch dazu zu ermuntern wach und frisch zu werden. Besonders nicht, wenn The Yawpers am Vorabend in Bern waren. Nein, einfach ist es nicht immer. Aber! Es ist trotzdem immer das tollste ever! So wurde auch der heutige Morgen wunderbar. Die ganze Geschichte inkl. grandioser Mucke (Neues Material von Jimi Hendrix, Hathors, Palm Reader – you name it!) und einem Tel. Interview mit Sif von Missling gibt es im Recording von der heutigen Sendung: