Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 11.04.18

FBCfabric & Reindeer – Soulsuck

Hiob – Zement

Grup Ses – Mega Hafiza (feat. Elektro Hafız)

Simiah – Love Fusion

Tricky – Hell Is Round The Corner

FlexFab – Manoir

Khüdósoul – Low Maintenance (feat. Flamingosis)

Lyrics Born – Love Me So Bad (feat. Joyo Velarde)

Lord Echo – Thinking Of You

Rex Ilusivii – Zla Kob

King Geedorah – Anti Matter (feat. MF Doom & Mr. Fantastik)

Amy Winehouse – You Know I’m No Good (feat. Ghostface Killah)

Ramsey Lewis – Do What You Wanna (Mr. Scruff’s Soul Party Mix)

Amadou & Mariam – Je Pense À Toi (Voilaaa Remix)

Floating Points & Red Greg – Disco Baby (Edit)

Curtis Mayfield – Love Me (Hunee Edit)

Tshegue – Muanapoto

James Holden & The Animal Spirits – Each Moment Like The First

Me&Mobi – Totalsanierung

Schnellertollermeier – X (Part 1)

Young Fathers – Deadline

The Streets – Has It Come To This

Baloji – Unité & Litre (feat. Mipipo)

Leo Justi – Larga o Aço

The Blaze – Territory

Kid Francescoli – Moon

Dj Koze – Nein König Nein

Lucio Battisti – Prendi Fra Le Mani La Testa (Bottin Edit)

Rhye – The Fall (Maurice Fulton Alt Remix)

Mark Blair – Biggie Was A Jazz Fan

Sister Nancy – Bam Bam

Mabrak – The Reverend Talking

Blundetto – Voices (feat. Hindi Zahra)

The Harlem Gospel Travelers – He’s On Time

Duralcha – Ghet-To Funk

The Voices Of East Harlem – No No No

Hifidelics – Hifidelic Groove

Oceanliners – Funky Pants

Grover Washington Jr. – Loran’s Dance