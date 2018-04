Heute im Info blicken wir nach Südamerika: In Brasilien sprechen wir über die kommenden Wahlen und in Peru über die Machenschaften des Schweizer Rohstoff-Multis Glencore.

Lula da Silva und die Wahlen in Brasilien

Diesen Oktober wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. In allen Umfragen liegt der ehemalige Präsident Lula da Silva weit vorne, aber: Lula sitzt seit Samstag im Gefängnis um eine 12-jährige Haftstrafe zu verbüssen. Die brasilianische Justiz wirft ihm vor, in einen Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Trotzdem plant Lula weiterhin zu kandidieren, denn die Bevölkerung stelle sich hinter ihn.

Für den brasilianischen Aktivisten Franklin Frederick, bekannt geworden durch seinen Kampf gegen Wasserprivatisierungen durch Nestlé, ist die Verhaftung rein politisch motiviert. Die Regierung wolle Lulas Kandidatur um jeden Preis verhindern. Er kritisiert allerdings nicht nur die Regierung in Brasilien sondern auch die Schweiz, welche sich offiziell zur Verhaftung Lulas äussern solle. Insbesondere da sie vor kurzem beschlossen hat, sich an Sanktionen gegen Venezuela und die chavistische Regierung von Nicolas Maduro zu beteiligen.

Glencore in Peru

Dem Schweizer Rohstoff-Konzern Glencore werden immer wieder dubiose Machenschaften vorgeworfen.

Nun wurde bekannt, dass Glencore versuchte, peruanische Bauern gewaltsam von ihrem Land in der südlichen Provinz Espinar zu vertreiben, mit dem Ziel die dortige Glencore-Mine Antapaccay zu vergrössern. Indigene Bäuerinnen, die ihr Land nicht freiwillig verlassen wollten, wurden massiv bedroht und angegriffen, MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen sprechen von mindestens acht Verletzten.





Radioblog

Im heutigen Radioblog übergeben wir das Mikrofon der Stadträtin Claudine Esseiva. Sie wehrt sich gegen den möglichen Wegzug der SRG von der Schwarztorstrasse nach Zürich.