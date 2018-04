97 Prozent aller abgegebenen Stimmen konnte Präsident Abdel Fatah Al-Sisi für sich verbuchen. Vor zwei Wochen bestätigte die ägyptische Bevölkerung den autokratischen Herrscher in seinem Amt. Sieben Jahre nach dem arabischen Frühling ist die Revolution tot. Statt Mubarak heisst der Herrscher Al-Sisi. Die revolutionären Kräfte von 2011 sind mundtot gemacht worden.

Es gäbe da auch Zwischentöne, sagt Susanne Schanda gegenüber RaBe: Zwar seien kritische Stimmen in der Öffentlichkeit tatsächlich verstummt. Es existiere weiterhin eine lebendige Kulturszene, die kritisch der Regierung gegenüber stehe. Auch eine neue Revolution sei nicht ausgeschlossen, wenn auch wohl erst in ein paar Jahren, sagten viele Menschen in Kairo, erzählt Schanda. Die Ägyptenkennerin und Journalistin hat soeben ihren ersten Roman veröffentlicht. «Kairo Kater» spielt im Ägypten nach der Revolution. Michael Spahr hat mit Susanne Schanda im Café Kairo über ihren Roman gesprochen:

«Kairo Kater» ist im Lokwort Verlag erschienen.