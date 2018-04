Abbazappa

Gespielte Lieder 110 Sendung 17,April 2018

frischer Sound & knackige Lieder

01 Donots – Eine letzte letzte Runde(2018)

02 Joachim Witt – Herr der Berge(2018)

03 Awolnation – Here Come The Runts(2018)

04 Awolnation – Handyman(2018)

05 Mama Jefferson – Media(2018)

06 Anna Von Hausswolff – The Mysterious Vanishing Of Electra(2018)

07 Jack White – Over And Over And Over(2018)

08 Jack White – Connected By Love(2018)

09 Jimi Hendrix – Sweet Angel(2018)

10 The Frames – Revelate(2015)

11 The Frames – Fitzcarraldo(2015)

12 The 5.6.7.8.’s – Green Onions(1991)

13 J.B.O. – Du hast dein Smartphone vergessen(2018)