Praktika Radio RaBe

Radio RaBe sucht neue & spannende Stimmen aus Bern und der ganzen Welt! Wir vergeben Praktikumsplätze sowohl in der Nachrichten- als auch in der Kulturredaktion. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

News- Journalismus

RaBe- Info | 5 Monate | 40% | ab August 2018 oder nach Vereinbarung

Bist du kritisch, gwundrig und hast einen Riecher für spannende Geschichten, die du unseren Hörenden schön verpackt am Mikrofon präsentieren möchtest? Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung und Lust, das redaktionelle Radiohandwerk zu erlernen? Interessieren dich die aktuellen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ereignisse in Bern, der Schweiz und der Welt?

Dann bist du bei uns richtig! Die Info-Redaktion bietet ein 40%-Praktikum für 5 Monate beim News- und Hintergrund-Magazin RaBe- Info. Du lernst alle wichtigen, journalistischen Schritte von Themenfindung und Recherche, über Interviewführung, Beitragsgestaltung und Aufnahmetechnik, bis hin zu Moderation und Sendetechnik im Studio. Du machst dabei das zertifizierte Basismodul Radiojournalismus bei der Radioschule klipp + klang. Das RaBe- Info ist vom Montag – Freitag um 11 Uhr live auf Sendung.

Kulturjournalismus

Subkutan | 10 Monate | 20% | ab August 2018

Willst du Themen aus Gesellschaft, Kultur und Alltag unter die Lupe zu nehmen? Kritische Fragen stellen und eigenwillige Hintergrundbeiträge gestalten? Ungehörtem eine Stimme verleihen und die Berner Kulturlandschaft mit deinen Radiobeiträgen bereichern?

Die Magazinsendung Subkutan beleuchtet wöchentlich ein Thema aus 3 Perspektiven. Das Praktikum ist ein nebenberuflicher Einstieg in den Radiojournalismus; du erlernst das Handwerk „on the job“ und absolvierst daneben das Basismodul Radiojournalismus der Radioschule klipp + klang. Von der Themenfindung, zur Beitragsgestaltung bis hin zur Live-Moderation ist dein Engagement gefragt. Die 10 köpfige Redaktion Subkutan arbeitet in hoher Selbstständigkeit aber mit engem Betreuungs- und Feedbacksystem. Subkutan sendet jeweils Mittwochs um 11.30 Uhr.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bewerbungsfrist: 28. Mai 2018

