ganze Sendung

Jeder 3. Schulkind bekommt hierzulande Nachhilfeunterricht. Ist das fürsorgliches herstellen von Chancengleichheit oder übertriebener Leistungszwang?

Nachhilfe bringt nichts

Versagt unser Schulsystem oder haben Eltern irre hohe Anforderungen an ihre Kinder? Weshalb auch Lehrpersonen von der grossen Nachhilfenachfrage profitieren, die Bildungsschere aber trotz teurer Nachhilfe nicht weiter geöffnet wird erzählt Stefan Wolter, Bildungsökonom an der UNI Bern. Ein Beitrag von Tobias Drilling.

Jedes 3. Kind bekommt Nachhilfe!

Lernt man einfach nicht genug in der Schule? Jedes dritte Schulkind bezieht in der obligatorischen Schulzeit Nachhilfe. Caroline Villiger, Dozentin an der PH Bern, erklärt unter welchen Umständen Nachhilfe effektiv sein kann und was die Schule dazu beitragen könnte.

Integrative Nachhilfe beraber

„Integration durch Bildung“ – unter diesem Motto unterstützt das Nachhilfeinstitut beraber Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das Projekt will damit einen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungssystem leisten. „beraber“ heisst auf türkisch zusa

mmen und hat diverse Auszeichnungen erhalten wie letztens den Sozialpreis 2017 der Burgergemeinde Bern. Yelena Núñez, Vorstand und Vermittlung beraber, im Live Interview mit Fabio Di Nardo.