Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 18.04.18, Der Morgen

Tomorrow’s People – Open Soul

N’Guewel International de Dakar – Xadim

Les Ya Toupas du Zaire – Je Ne Bois Pas Beaucoup

Kalahari Surfers – Don’t Dance

Hermitude – Spendid Isolation

Songhoy Blues – Al Hassidi Terei

Dalton – Alech

Vaudou Game – La Dette

3MA – AnaRouz (L’Espoir)

U.K. Trio – Adicto

The Petch Phin Thong Band – Soul Lam Plearn

Penahi – Dance Music

Hamid El Shaeri – Ayonha

Kiki Gyan – 24 Hours in a Disco

Kokoroko – Abusey Junction

The Sorcerers – Elephant

Ludo Pin – 3 Secondes

Yeshe – Brauche Nichts

Fmr2mars – Nous Autres

Skinshape – Summer

IAM – Dangereux (feat. Bruizza et Rahzel)

Huss und Hodn – Yosama (Instrumental)

Illa J – Silencers (feat. Moka Only)

La Sonora Dinamita – Pobre Muchacho

Nas1 – I Don’t Mind

Chaos In The CBD – Trust Is Key

Aaron Neville – Hercules

Lord Echo – Just Do You (feat. Mara TK)

Mark Blair – I Miss The Old Kanye

Tinguely dä Chnächt – Backstage und WC$

Monumental Men – Enemy

Göldin & Bit-Tuner – Aquariumfisch

Pamela Méndez – World Of Nothing

Fai Baba – Don’t Belong Here

Naked in English Class – Gimme Danger

Aul – Staubi

Min King – Meisli

Fatback Band – U.F.O (Undentifield Funk Object)