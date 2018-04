Passend zum Frühlingsbeginn und der aufkeimenden Gartenlust gibt es am 22.4. um 21 einen Strauss voller bunter Hörspiele zu hören.

Brandneu aus der Hörspielschmiede von Missing Owl das Hörspiel Büro 168 von Sina Ness(17min)

Das Kurzhörspiel Büro 168 ist die dystopische Geschichte vom Kampf zwischen Mensch und Maschine: Der Protagonist, ein Mann Namens Beat, begibt sich auf eine Odyssee – nicht im Weltraum – sondern durch die labyrinthischen Gefilde eines Amtsgebäudes auf der Suche nach Büro 168. Antonella, die scheinbar harmlose Sprachsteuerung seines Handys hat die Navigation übernommen. Allerdings ist sie auf einer eigenen, bedrohlichen Mission: Sie strebt nach einer Umkehrung der Machtverhältnisse und einer eigenständigen Existenz…

Autorin: Sina Ness

Regie: Myriam Zdini

Technik: Michael Sauter

Sprecher*innen: Jürg Plüss (Beat), Anja Martina Schärer (Antonella), Jonas Rüegg (Sascha)

Ganz anders, aber schön bunt Unter dem Bananenwald von Matthias Karow (9min)

Das O-Ton-Stück Unter dem Bananenwald begleitet einen kleinen Jungen auf der Suche nach den gefährlichen Tagräubern in den Bananenplantagen von La Palma.

Als drittes Stück ein Hörspiel, dass direkt ins Ohr geht Liebe Hörer von Daniel Mezger, Simon Froehling und Pascal Nater (10min)

Eine Liebeserklärung des Radiosprechers an einen Hörer. Er möchte sich in dessen Gehörgang einnisten, sich dort niederlassen und nie wieder gehen. Doch auch eine Antwort erwartet er. Er schmeichelt und fleht, droht und schimpft, ändert seine Stimme, erfindet imaginäre Erlebnisse und Orte. Wird er am Ende erhört?

Gewinner des Leipziger Hörspielsommers 2008.

Nominiert für den Prix Europa 2007, Kategorie Best Radioplay

Last but not least folgt Fake in Japan aus eigenem Hause von Bettina Rychener und mir (15min)

Sie ist fast in Vergessenheit geraten, die Berner Kultband Standard Orbit, doch 2018 erscheint ihr neues Album. Das Besondere daran: Es ist nicht neu. Dreissig Jahre lang lagen die Aufnahmen, die 1988 während einer Japantournee entstanden, in einer Schublade und erst heute wird dieses Stück Musikgeschichte veröffentlicht. Journalistin Linda Knecht macht sich in ihrem Feature auf die Suche nach der Geschichte hinter diesem medienwirksamen Albumrelease. Sie spricht mit Björn Dinggelmann, einem Musikexperten für die 1970er- und 1980er-Jahre, trifft die Bandmitglieder und schlürft die eine oder andere Ramen-Suppe. Dabei findet sie heraus, dass dieses Album nicht ist, was es vorgibt zu sein.

Autorinnen: Bettina Rychener und Christina Baron

Regie/Tontechnik/Musik: Christina Baron

Sprecher*innen: Christina Baron, This Bay, Stephan Dorn, Cheyenne Mackay

O-Töne Japan: Friederike Schmidt-Colinet

Für mehr Informationen zu allen Autoren und Hörspielmacher*innen aller Hörspiele – der Ordnung halber und weil Vollständigkeit der Informationen wichtig ist – bitte hier unten lesen.

Büro 168

Sina Ness wurde in Basel geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin. Sie arbeitet als Autorin und Projekteschmiedin an der Schnittstelle von Literatur, Ton und bildender Kunst.

Missing Owl ist eine von Myriam Zdini gegründete Kollaborationsplattform für Hörspiel. Ein Ziel von Missing Owl ist es gemeinsam mit jungen Schweizer Autoren Hörspiele zu entwickeln und umzusetzen.

Myriam Zdini (Regie) aufgewachsen in Rorschacherberg (SG), lebt mit ihrer Familie in Wetzikon (ZH). Sie studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Anglistik an den Universitäten Zürich, Bern und Canterbury (GB). Sie arbeitete als Dramaturgin in der freien Theaterszene und ist seit 2014 freie Hörspielregisseurin bei Radio SRF. Büro 168 ist die erste Produktion, der von ihr gegründeten Kollaborations-Plattform Missing Owl.

Michael Sauter (Technik) in Biel geboren und dort aufgewachsen, lebt in Zürich. Ausbildung an der Hochschule für visuelle Kommunikation („haute ecole des arts appliquees Vevey“), lebt von seinen Bühnen-, Film- und Hörspiel-Kompositionen und -Produktionen.

Unter dem Bananenwald

Matthias Karow, 1978 in Hannover geboren, lebt in Berlin. Arbeitet als Hörspielautor und Musiker. Zuletzt: „Der Blechschuppen“ (NDR 2018)

Liebe Hörer

Daniel Mezger ist Schriftsteller, Schauspieler und Musiker. Seine Stücke werden landin und landaus gespielt, sein Roman „Land spielen“ sorgte für breites Echo. Mit seiner Band „A Bang and a Whimper“ ist er auf Dauertour. www.danielmezger.ch

Simon Froehling ist Schriftsteller und Übersetzer. Er hat sich als Theaterautor einen Namen gemacht, seine Texte wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet, sein Roman „Lange Nächte Tag“ erschien 2010. www.simonfroehling.ch

Pascal Nater betätigt sich als Kabarettist bei Valsecchi & Nater, als Audiodesigner für seine Firma Soundbox und als Musiker in der freien Theaterszene. Er hat diverseste Radiofeatures produziert, mit Nater/Glatthard/Bachmann die schleichende Vanillisierung kommentiert und zeitweilig das Theater Marie co-geleitet. www.pascalnater.ch

Fake in Japan

Ich will mich hier nicht so in den Vordergrund drängen… hoerbaron.ch