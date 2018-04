Heute im Info geht`s um prekäre Arbeitsbedinungen, Berlin ohne Werbung und Rechtsrock im ostdeutschen Ostritz:

Generation Praktikum

Wer ein Praktikum absolviert, sieht sich schnell einmal mit schlechten Arbeitsbedingungen, tiefen Löhnen und einer unsicheren Zukunft konfrontiert.

Das Problem geht aber noch darüber hinaus: Seit 2010 hat die Anzahl Praktikantinnen und Praktikanten in der Schweiz markant zugenommen.

Dass befristete Anstellungsverhältnisse und Praktikumsverträge immer häufiger werden, belegen nun auch die neusten Ergebnisse der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung. Bei den 15- bis 24-jährigen, ist mittlerweile fast jedes vierte Arbeitsverhältnis befristet.

Damit solche Verhältnisse nicht salonfähig werden, brauche es dringend einheitliche Regelungen für Dauer, Inhalte, Betreuung und Arbeitsbedingungen während den Praktika, findet der Gewerkschaftsdachverband travaille suisse. Nur so könne ein guter Übergang von der Ausbildung in die Arbeitswelt ermöglicht werden.

Berlin Werbefrei

Was seit einigen Jahren in Sao Paolo Realität ist, könnte auch in Berlin passieren: Eine ganze Stadt ganz ohne Werbeanzeigen. Eine Initiative namens Berlin Werbefrei will per Volksentscheid Reklame aus dem öffentlichen Raum verbannen. Plakate für kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen sowie für Gemeinnütziges soll es weiterhin an Litfaßsäulen, Kulturflächen und Haltestellen geben, Produktwerbung sei aber nur noch am Ort der Leistung (z.B. Läden, Gaststätten) zulässig. Bereits haben 10’000 BerlinerInnen ihre Stimme für das Volksbegehren Berlin Werbefrei abgegeben, nötig sind deren 20’000.





Radioblog gegen Rechts

Heute beginnt im ostdeutschen Bundesland Sachsen das Rechtsrock-Polit-Festival Schild und Schwert. Bis zu 1000 Rechte und Rechtsextreme werden in Ostritz nahe der polnischen Grenze erwartet.

Laut dem deutschen Verfassungsschutz ist das Ziel des Treffens, die Aktions- und Gewaltbereitschaft der rechtsextremistischen Szene zu stärken. Aus diesem Anlass schickte uns unser Gast-Radioblogger und RaBe-Sendungsmacher Gaartehag-Tetee eine Schallpostkarte von der Heimatfront.