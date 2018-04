Themen der Sendung: Der Film «Prayers for Bobby» erzählt eine Geschichte aus den USA anfangs der 80er-Jahre: Mary ist streng religiös und kann sich mit der Homosexualität ihres Sohnes Bobby nicht abfindet – und treibt ihn in den Selbstmord. 2018: In Sachsen-Anhalt bietet der Verein für Lebensorientierung (Leo e.V.) ein Seminar zur «Heilung» von homosexuellen Menschen an. … Tom Neuwirth wurde mit der Kunstfigur Conchita Wurst bekannt. Um einem erpresserischem Ex-Freund zuvorzukommen outete er sich am letzten Sonntag via Instagram als HIV+. Im Sonntagsgespräch mit Aktivist Max Krieg sprechen wir nicht nur über Conchita, sondern auch über Diskriminierung und Stigmatisierung. … «ZuGast»: Sascha Rijkeboer mag Ordnung, lebt in Olten und studiert in Basel und Zürich, interessiert sich für Feminismus, schreibt leidenschaftlich Texte, repariert Smartphones und definiert sich als nicht-binär.