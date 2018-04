Seit 50 Jahre steht sie auf den Brettern, welche die Welt bedeuten und kann getrost als Grande Dame des Theaters bezeichne werden: Heidi Maria Glössner. Seit mittlerweile 31 Jahren lebt und arbeitet die Film- und Theaterschauspielerin hauptsächlich in Bern, spielt auf der Bühne des Stadttheaters und seit zwei Jahren auch im Theater an der Effingerstrasse. Heidi Maria Glössner war in den grossen Klassikern zu sehen – etwa in «Maria Stuart» oder «Iphigenie auf Tauris» – hat aber auch in zahlreichen neuen Produktionen mitgespielt, gerade eben gab sie im Effingertheater die Lola in 100m2 von Juan Carlos Rubio.

Das Theater sei ihre grosse Liebe, sagt Heidi Maria Glössner, man kennt die 75-Jährige aber auch aus Kino- und Fernsehfilmen. So spielte sie in Die Herbstzeitlosen etwa eine der Hauptrollen, das Lisi Bigler und trat in mehreren Tatort-Krimis und der Ärzte-Serie «Tag und Nacht» auf. Und beinahe wäre sie in jungen Jahren ihrer blauen Augen wegen Hollywood-Schauspielerin geworden. Das und mehr verriert die charmante und vife Dame im Interview mit RaBe.