Auf dem Bundesplatz-Märit kann regionaler Strom gekauft werden, ein Forschungsprogramm hat sich den Boden vorgeknöpft und für einen käme ein allfälliger YB-Titel definitiv zu spät – das und mehr im heutigen Rabe-Info-Podcast:

Strom von hier

Frisches Gemüse, Blumen, Käse oder Eier direkt ab Hof: Der Markt auf dem Berner Bundesplatz begeistert mit einer bunten Vielfalt an regionalen Produkten. Seit kurzem ist das breite Angebot nun um ein weiteres Produkt reicher geworden: Ein Berner Projekt bietet auf dem Märit erneuerbaren Strom an, Strom, der regional aus Sonnen- und Wasserkraft produziert wird.

Strom von hier heisst das Projekt, welches seit rund sieben Jahren existiert. Landwirtschaftsbetriebe haben dafür Solaranlagen auf die Dächer ihrer alten Bauernhäuser gebaut, auf Wohnblocks in der Stadt wurden Photovoltaik-Anlagen installiert und ausserdem kann bei «Strom von hier» auch Strom gekauft werden, der in einem lokalen Wasserkraftwerk produziert wird.

Wenn Böden zur Bedrohung werden

Stärkere Erosion, grössere Verdichtung und immer weniger Biodiversität: Die Schweizer Wald- und Wiesenböden leiden. Das wiederum gefährdet den vielfältigen Nutzen dieser Böden. Denn leistungsfähige Böden sind nicht nur für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung, sie sind auch Grundlage für sauberes Trinkwasser und tragen zum Schutz vor Hochwasser und Hangrutschen bei. Ausserdem speichern Böden Treibhausgase wie CO2, Methan oder Lachgas – werden diese Gase freigesetzt, droht der Klimawandel künftig noch schneller voranzuschreiten.

Ein Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds hat sich dem Boden nun angenommen. Das Programm zeigt auf, wo genau Gefahren bestehen und was man verändern müss te, um die Böden zu retten.Dabei suchten die forschenden Wissenschaftler*innen vor allem nach Lösungen für das Verschwinden der wichtigsten Bodensubstanz: Humus.

Für die Zukunft sei es wichtig, einen landwirtschaftlichen Weg einzuschlagen, der sich an der Qualität des Bodens orientiere und mit weniger Maschineneinsatz auskomme, stellen die Forschenden fest. Ansonsten drohe der Klimawandel noch schneller voranzuschreiten.

« Am Löru si Meischtertitu »

Sandra Künzi spricht in der RaBe-Hörkolumne darüber, was zurzeit jedes gelbschwarze Herz bewegt: Gewinnt YB morgen gegen Luzern, dann können die Young Boys nach 31 Jahren endlich wieder einmal einen Pokal in die Höhe stemmen. Für einen käme der Titel nun aber doch ein bisschen zu spät.