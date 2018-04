Playlist vom 27.04.18, Radio Sur Le Pont

Oumou Sangaré – Yere Faga (Natureboy Flako Version)

Meridian Brothers – Estaré Alegre, No Estaré Triste

Ray Baretto – Pastime Paradise [Hidden Track]

XOA – Mon École (Glenn Astro Remix)

Simple Symmetry – Yalla

Blue Swede – Hooked on a Feeling

Heroin In Tahiti – Arena 2

Parquet Courts – Wide Awake

The Bamboos – Tighten Up

Dinosaur L – Go Bang!

Eyé – Sabine

Lebanon Hanover – Du Scrollst [B-Art]

She Past Away – Kemir Beni

Molly Nilsson – Lovers Are Losers

Napoli Disco Club – Balla Sigaretta

The Trinikas – Remember Me

Agrupacion Ilegal Los Imparciales – Cumbia Psicodelica (Dub)

Lola Beltrán – Soy Infeliz [Must See]

Los Ángeles Negros – Comó Quisiera Decirte

Visioneers – Ike’s Mood I

The Hygrades – Rough Rider

Ocean Wisdom – O Kiddi K (feat. Remus)

Muthoni Drummer Queen – Criminal

Cassius Select – Essence

Apollo Brown & Ras Kass – How To Kill God

Les Ya Toupas Du Zaire – Je Ne Bois Pas Beaucoup [Fiiraabebier]