Groovэxpress

Oftmals haben Funk- und Soul-Bands ihre Wurzeln im Gospel, so auch The Staple Singers. Mavis Staples, die erfolgreichste Solo-Künstlerin der Staple Singers, hat mit Jahrgang 1939 ein neues Album veröffentlicht. Wir schauen vor allem zurück auf die STAX-Zeit der Staple Singers. Groovexpress No. 504, am 01. Mai 2018, ab 21 Uhr, auf eurem Lieblingskanal.