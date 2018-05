111 Sendung 01,05,2018

Gespielte Lieder

01 Sons of Apollo feat Ingrid Caven-Figaros Whore-Die grossen weissen Voegel (2017/1979)

02 Sons of Apollo – Coming Home(2017)

03 Steven Wilson – Refuge(2017)

04 Deep Purple – Coronarias Redig(1974)

05 Ritchie Blackmore’s Rainbow – Waiting for a Sign(2018)

06 Deep Purple – Comin‘ Home(1975)

07 Trapeze – You Are The Music(1972)

08 Whitesnake – Day Tripper(1978)

09 Deep Purple – Anyone´s Daughter(1971)

10 Ian Gillan Band – Mad Elaine(1977)

11 Paice Ashton Lord – Remember the Good Times(1977)