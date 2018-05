Die #metoo-Debattte hat das Thema sexuelle Übergriffe ins internationale Rampenlicht gerückt. Sexualisierte Gewalt ist vor allem auch dort ein Thema, wo spät in die Nacht oder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird, wo vielleicht ab und an eins über den Durst getrunken wird und manchmal ein Nein nicht mehr als Nein akzeptiert wird: Im Nachleben.

Hier setzt der Verein «Flirt – don’t hurt» an. «Flirt don’t hurt» wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten, was sexualisierte Gewalt im Nachtleben angelangt. Die beiden Vorstandsmitglieder Joelle Dinichert und Jacqueline Brügger geben Auskunft über ihren Verein und darüber, was denn sexualisierte Gewalt überhaupt ist.

Am Freitag 4. Mai 2018 findet von 17.15 – 21.00 Uhr im Berner Gaskessel ein Vernetzungs- und Austauschanlass des Vereins Flirt – don’t hurt statt, bei dem alle Interessierten willkommen sind.