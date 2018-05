RaBe Festivalsommer 2018

Die beste Zeit des Jahres ist angebrochen!

Endlich wieder Sommer! Zeit das Zelt aus dem Estrich zu holen, die Kühlbox zu entstauben, die Flipflopps unter den Winterstiefeln hervor zu klauben und sich schlau zu machen, was denn so los ist in der warmen Jahreszeit.

Wie immer hilft euch RaBe dabei und präsentiert euch die coolsten Festivals in den RaBe Morgenshows.

Und auch wie immer, gibt es zahlreiche Tickets, auch für bereits ausverkaufte Festivals zu gewinnen. Tune in!

Donnerstag 3. Mai

Open Air St.Gallen vom 28. Juni – 1. Juli

mit Depeche Mode, Editors, The Killers, First Aid Kit, Feine Sahne Fischfilet, Johnossi, Nine Inch Nails, Chvrches, Faber, Sigrid, Johnossi u.v.a.

Donnerstag 17. Mai

Montreux Jazz Festival vom 29. Juni – 14. Juli

mit Young Father, Charlotte Gainsbourg, Nine Inch Nails, Jack White, Nick Cave & The Bad Seeds, Jamiroquai, Nils Frahm, Odesza und vielen mehr

Mittwoch 23. Mai

Bad Bonn Kilbi vom 31. Mai – 2. Juni

mit Deerhunter, Exploded View, James Holden & the Animal Spirits, Khruangbin, Sevdaliza, Pan Daijing u.v.a.

Donnerstag 24. Mai

Festi Neuch vom 14.- 17. Juni

mit Lily Allen, Chinese Man, Keny Arkana, Roger Hodgson, Vitalic ODC, Arno, Warhouse, Mr. Oizo, Morcheeba, Calypso Rose, Angelique Kidjo u.v.a.

Freitag 15. Juni

Earthquake Festival am 16. Juni

mit Knakeboul, The Shabs, Freezes Deyna, Wazomba u.a.

Gurten Festival vom 11. – 14. Juli

mit Gorillaz, Prophets of Rage, Alt-J, Damian Jr. Gong Marley, Two Doors Cinema Club, Kraftklub, Confidence Men, Pablo Nouvelle, Angus & Julia Stone u.v.a.

Paleo Festival vom 17.- 22. Juli

mit Lenny Kravitz, Depeche Mode, Indochine, Gorillaz, MGMT, Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra, Black Rebel Motorcycle Club, Django Django u.v.a.

Greenfield Festival vom 7.-9. Juni

mit Volbeat, The Prodigy, Rise Against, The Offspring, The Hives, Broilers, Limp Bizkit, Bullet for my Valentine, Dritte Wahl, Dog eat Dog, u.v.a.

Open Air Gampel vom 16.-18. August

mit The Chemical Brothers, 30 Seconds to Mars, Wanda, Fat Freddys Drop, Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi, Steff La Cheffe, Feine Sahne Fischfilet, Marteria u.v.a.

Musikfestwochen Winterthur vom 8.-19. August

mit Beginner, Altin Gün, Tocotronic, Ghostpoet, Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi, Kadavar, Metronomy, Big Thief, Billy Talent, Black Foxxes u.v.a.

Zürich Open Air vom 22. – 25. August

mit Die Antwoord, Imagine Dragon, Bonobo, The War on Drugs, Justice, Incubus, Nick Murry fka Chet Faker, The Vaccines, Alt-J, Glass Animals, Kendrick Lamar u.v.a.

Rock oz Arenès 15.-18. August

mit James Blunt, Calexico, Hoshi, Texas, Stereophonics, The Avener, MHD, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Stress, The Baseballs u.a.

No Borders, No Nations 27. & 28. Juli

mit vielem Gutem! TBA TBA TBA

Lorraine Chilbi am 25. August

mit vielem Gutem! TBA TBA TBA