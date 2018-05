Gschächnütschlimmers

Diesen Freitag den 4. Mai bei Gschäch nüt Schlimmers: Bungle Brothers.

…steht einerseits für „to bungle“ – etwas vermasseln, andererseits als Homage an die legendären Jungle Brothers und damit die Hiphop-Philosophie und Soundästhetik der 90er Jahre. Das heisst Boombap inklusive Do-it-yourself-Attitude, experimentierfreudig, ungezwungen und ohne Angst vor dem Versagen.

Künstler, die jeweils am ersten Freitag des Monats in der Cafete ihre Show bei «Rap ir Cafete» abliefern, kommen wenn möglich vor ihrem Auftritt zu uns in die Sendung.