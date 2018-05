Nun wo die Tage endlich wieder wärmer werden wächst auch die Vorfreude auf den Sommer. Schon bald kann man wieder in die Aare springen und die Sommernächte am schönsten Fluss der Welt ausklingen lassen. Wie man dies am Besten macht erzählte uns der Bungeesurfer Manuel Gerster in der letzten Sendung Stadtgschichte. Er sagte uns was es mit dem sogenannten „Aarebrättle“ auf sich hat und wieso es nicht mehr aus Bern wegzudenken ist.

Für alle, welche die Sendung verpasst haben gibt es hier den Link dazu (einfach Sendung vom 07.05.18 anklicken): https://archiv.rabe.ch/show/83