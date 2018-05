Der Dienstag Morgen

Was ein Morgen! Erst ein Phoner mit Abraham, dann Gäste von AUA wir leben. Unterschiedlicher könnten die Wirkungsfelder dieser wunderbaren Menschen nicht sein. Abraham haben gerade ein epochales 4-Teiliges Album zur Apokalypse in die Welt gebracht währen das Theaterfestival ‚AUA wir leben‘ das Gegenteil behandelt. Die Lust am leben, ohne Grenzen, zusammen als Menschen. Das alles ist eben Kultur in Hochform, gepresst in eine Morgensendung und genau darum ist RaBe DAS Kulturradio. Hier geht’s zum recording vom heutigen Morgen: