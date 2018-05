Landro am Donnerstagabend in der ersten Stunde im Radieschen-Doppuschnägg-Special. Er spielt am Freitagabend, 18. Mai 2018 im Dachstock, zusammen mit Best-Elle und Moder und Sauerland. Das Radieschen überträgt den Doppuschnägg live auf Radio Bern RaBe.

In der zweiten Stunde kommt die 11ä zu Besuch und stellt ihr Erstlingswerk „Hie“ vor.

Ein Abend voller Mundart-Rap. Schalt ein um 20.00 Uhr.