Über die Sendung

Die UNIBOX – Studentenfutter für die Ohren.

Unibox ist das StudentInnen-Radio der Uni Bern auf RaBe. Die einstündigen Sendungen werden live moderiert und nehmen jeweils Themen unter die Lupe, die den Studienalltag, Bern, die Politik, die Kultur, die Musik oder ganz einfach das Leben bewegen. In Umfragen, Reportagen und Hintergrundberichten wird beleuchtet, was mit Studiogästen diskutiert und durch Musik wie sie gerade passt oder gefällt illustriert wird. Gespräche, wie sie abends auf Balkonen, an der Aare, auf der Schanze oder im Marzili stattfinden. Dazu gibt’s immer mal wieder Anekdoten und Infos aus dem Unialltag und Tipps für Tanz, Trunk und Gemütlichkeit am Wochenende. Eine Sendung also, von Studenten für Studenten, für Bern und für alle, die mit der Unibox ins Wochenende rutschen wollen!

Die Sendung läuft momentan einmal pro Monat, jeweils freitags von 17 – 18 Uhr auf Radio RaBe 95,6 Megahertz.