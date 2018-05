Der Universität Bern gelingt ein Durchbruch in der Malariaforschung, der inklusive Tanzverein BewegGrund feiert den 20. Geburtstag und Spoken Word Poet Remo Rickenbacher schlägt sich an einer Philosophie-Prüfung mit dem Trolley-Problem herum. Den Podcast gibst hier:

Durchbruch in der Malariaforschung

Malaria ist eine der schlimmsten Infektionskrankheiten, an der weltweit jedes Jahr mehrere hundert Millionen Menschen erkranken. Forschende der Universitäten Bern und Glasgow haben nun herausgefunden, wie der Parasit, der Malaria verursacht, im Menschen heranreift und so der Mensch wiederum zum Überträger der Krankheit werden kann. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, Malaria dereinst auszurotten.

Dieses Video der University of Glasgow zeigt, wie die Parasiten einen rot leuchtenden Farbstoff produzieren und somit im grün leuchtenden Gewebe der Labormaus leicht zu erkennen sind. Ein grosser roter «Gametozyt» zwängt sich durch die Blutgefässwand und wird mit dem Blutstrom davongetragen. (© Mariana De Niz, University of Glasgow)

«Andersartigkeit bereichert den Tanz»: BewegGrund feiert den 20. Geburtstag

Das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in kulturellen Projekten ist das zentrale Anliegen des Vereins BewegGrund, der sich seit 20 Jahren für den inklusiven Tanz einsetzt. Als sie ihren Verein 1998 ins Leben gerufen hätten, seien sie noch Exoten gewesen, erzählt Gründungsmitglied Susanne Schneider. In den letzten Jahren seien nun auch andere inklusvie Projekte aufgetaucht, so etwa das Theater-Kollektiv Frei_Raum, und auch in der Kulturförderung habe unter dem Schlagwort «kulturelle Teilhabe» eine Sensibilisierung stattgefunden, sagt Susanne Schneider. Allerdings gebe es nachwievor viel zu tun.

Am 25. und 26. Mail 2018 feiert der Tanz-Verein BewegGrund seinen 20. und das Theater-Kollektiv Frei_Raum seinen 5. Geburtstag mit einem rauschenden Fest in der Heiteren Fahne, unter anderem mit der Premiere des Tanzstücks «un(heimlich)schön», einem Konzert von Lia Sells Fish, einer Podiumsdiskussion zum Thema Mut, Geburtstagsdinner und Disco. Zum detaillierten Programm gehts hier.

Radioblog: Dilemma

Spoken Word Poet Remo Rickenbacher schlägt sich in der Philosophie-Prüfung der Uni Bern mit dem Trolley-Problem herum. Wen soll man mit dem Tram überfahren, wenns gar nicht anders geht? Gelten fünf Menschenleben mehr als eines? Und was, wenn die einzelne Person Beatrice Egli ist?