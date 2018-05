Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ – mit Jürg Solothurnmann

Choo-Choo – Jazz und die Eisenbahn

Die Eisenbahn erscheint in der amerikanischen Folklore früh. In Bluestexten erscheint der Zug ebenso als Befreiung aus den Landgettos des Südens wie für die Flucht aus einer Liebesbeziehung. Im Gegensatz zu Sehnsucht, Melancholie und Irritation bedeutete die Einladung „Get on the gospel train!“ in der Mission eine optimistische Verheissung. Für reisende Musiker war der Zug bis in die 1950er Jahre das wichtigste Verkehrsmittel. Jazzstücke besingen seine Kraft, Tempo und Eleganz und imitieren manchmal gar die Geräusche der modernen Dampflokomotiven und der gemütlichen Lokalzüge. Eine kleine Zeitreise von Meade Lux Lewis und Duke Ellington bis zu Bill Frisell, Chris Potter und Aki Takase.

2018.06.07.AL Jazz Und Eisenbahn