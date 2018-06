Am Anfang stand ein Preis der Berner Burgergemeinde: 100’000 Franken sprach diese der Spoken Word Formation Bern ist überall zu. Bern ist überall ist ein loser Zusammenschluss unterschiedlichster SchriftstellerInnen, so gehören unter anderen Gerhard Meister, Ariane von Graffenried, Pedro Lenz und Laurence Boissier dazu. Das literarische Kollektiv hat sich ganz der Mehrsprachigkeit verschrieben, entsprechend kommen in den textlichen Erzeugnissen nicht nur Schweizerdeutsch, sondern auch Französisch, Hochdeutsch und Englisch zum Zuge.

Mit dem Preisgeld der Burgergemeinde hat Bern ist überall seinen Sprachkreis nun noch weiter ausgedehnt, und zwar auf diejenige Sprache, welche insgeheim oft als 5. Schweizer Landessprache bezeichnet wird: Kosovo-Albanisch. Letzten Herbst reisten literarische VertreterInnen für drei Wochen in den Kosovo, um dort mit einheimischen DichterInnen und MusikerInnen zusammenzuarbeiten und durchs Land zu touren. «Kosovo is everywhere» nennt sich dieses Unterfangen. Im RaBe-Info berichtet Musiker und Initiator Adi Blum über das Erlebte und gibt Auskunft darüber, wie es um die kosovarische Literatur in der Schweiz stehe.

Alle Ausschnitte im Beitrag stammen von der CD Kosovo is everywhere, die soeben im Gesunden Menschenversand herausgekommen ist. Nach der letztjährigen Reise in den Kosovo sind nun auch mehrere Auftritte in der Schweiz geplant – sämtliche Termine gibts hier.