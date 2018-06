Heute blicken wir nach Osten, Westen und Süden: In Nordirland bewegt sich ein Abtreibungs-Roboter durch die Gassen, die Regierungsbildung in Italien gleicht einer Schmierenkomödie und die Spoken Word Gruppe Bern ist überall macht sich auf, den Kosovo literarisch zu erobern. Das und mehr gibts im Info-Podcast ab Mittag.

Proteste gegen Abtreibungsverbot in Nordirland

Seit letztem Wochenende ist das Abtreibungsverbot in der irischen Republik Geschichte, nun wird auch in Nordirland Druck gemacht um Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Aktivistinnen liessen gestern Nachmittag einen Roboter durch die nordirische Hauptstadt Belfast rollen, welcher mit Abtreibungspillen bepackt war. Damit wurde eine Lücke im Gesetz ausgenützt, die Medikamente wurden ausgeliefert an Frauen, welche eine Abtreibung vornehmen wollten. Vor Ort gab es viel Polizei, wie Rebecca Gomperts von der Organisation Women on Waves berichtet. Diese hatte zusammen mit ROSA Northern Ireland und Women on Web den Protest organisiert.

Kosovo is everywhere

Am Anfang stand ein Preis der Berner Burgergemeinde: 100’000 Franken sprach diese der Spoken Word Formation Bern ist überall zu. Bern ist überall ist ein loser Zusammenschluss unterschiedlichster SchriftstellerInnen, so gehören unter anderen Gerhard Meister, Ariane von Graffenried, Pedro Lenz und Laurence Boissier dazu. Das literarische Kollektiv hat sich ganz der Mehrsprachigkeit verschrieben, entsprechend kommen in den textlichen Erzeugnissen nicht nur Schweizerdeutsch, sondern auch Französisch, Hochdeutsch und Englisch zum Zuge.

Mit dem Preisgeld der Burgergemeinde hat Bern ist überall seinen Sprachkreis nun noch weiter ausgedehnt, und zwar auf diejenige Sprache, welche insgeheim oft als 5. Schweizer Landessprache bezeichnet wird: Kosovarisch. Letzten Herbst reisten literarische VertreterInnen für drei Wochen in den Kosovo, um dort mit einheimischen DichterInnen und MusikerInnen zusammenzuarbeiten und durchs Land zu touren. «Kosovo is everywhere» nennt sich dieses Unterfangen. Im RaBe-Info berichtet der Musiker und Initiator Adi Blum über das Erlebt und gibt Auskunft darüber, wie es denn um die kosovarische Literatur in der Schweiz stehe.

Alle Ausschnitte im Beitrag stammen von der CD Kosovo is everywhere, die soeben im Gesunden Menschenversand herausgekommen ist. Nach der letztjährigen Reise in den Kosovo sind nun auch mehrere Auftritte in der Schweiz geplant – sämtliche Termine gibts hier.

Porca Miseria Italia!

Wer diese Woche nach Italien blickt und die dortigen politischen Entwicklungen verfolgt, der denkt sich wohl nur noch eines: Porca Miseria – was für ein Elend!

Am Montag erklärte Staatspräsident Mattarella die Regierungsbildung für gescheitert, weil sich die rechtspopulistischen Siegerparteien auf kein gemeinsames Kabinett einigen konnten. Zwar wurde gestern bekannt, dass möglicherweise doch noch ein Kompromiss gefunden wurde, aber zwischenzeitlich gleich das Ganze vielmehr einer schlechten Schmierenkomödie. Unser Inforedaktor Salim Staubli hat sich ausgemalt, wie es am vergangenen Montag wohl dazu kam, dass die Regierungsbildung scheiterte.