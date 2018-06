Heute im Info laden wir zum Talk!

Im Rahmen unserer Serie zur Ausstellung Squatopia sprechen wir heute mit deren MacherInnen, darüber, warum es autonome Zentren & Hausbesetzungen braucht, wie die 12 porträtierten Projekte mit der Geldfrage umgehen, also ob Löhne gezahlt werden sollen, wie das z.B. die Berner Reitschule macht, oder ob die ganze Arbeit unbezahlt bleiben soll, ein Grundsatz der Roten Flora in Hamburg. Wir fragen nach, wie autonome Zentren die Städte & deren BewohnerInnen beeinflussen und in welchen Kontexten sie entstanden sind.

Mit: Ruth Schwegler, Giorgio Andreoli & Michael Spahr.



Reitschule in Bern und Okupa in Barcelona