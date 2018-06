Was sind Waren? Wie entsteht der Profit? Warum wird so viel produziert? Quasi: Wie funktioniert der Kapitalismus? In vielen Jahren der Arbeit versuchte Karl Marx in seinem wichtigsten Werk eine Antwort darauf zu finden. In zwei Teilen gibt polyphon eine Einführung in „Das Kapital“. Zusammen mit Michael Heinrich, Elena Lange, Peter Streckeisen, Christian Frings, Dönu, Simone und Jacqueline. Nur etwas vorneweg: Die vielen schönen und tollen Produkte werden nicht für die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten hergestellt.