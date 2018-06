In der letzten Sendung von Stadtgschichte besuchte uns Camil im RaBe-Studio. Er ist einer der Gründer der Pop-up-Bar „Peter Flamingo“ auf der grossen Schanze. Was das Pop-up in diesem Jahr alles zu bieten hat und was das Ganze wirklich mit einem rosafarbenen Tier auf sich hat hörst du unter folgendem Link: https://archiv.rabe.ch/show/83-stadtgschichte;time=2100;year=2018;month=6;day=4; (einfach Sendung vom 04.06.18 anklicken)