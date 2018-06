Heute im Info blicken wir nach Paris und fragen uns, was die Räumungen der illegalen Flüchtlingscamps in den letzten Tagen bewirkte, wir reisen auf den Gurten und gewinnen einen ersten Eindruck vom neuen Theater „Abefahre“ und wir hören genau hin, wenn Klangkünstler Strotter seine Maschinen spielen lässt.

Polizei räumt Camps in Paris

In den letzten Wochen hat die Polizei in Paris Tausende Geflüchtete vertrieben und ihre Zelte zerstört. Die Menschen wurden in Unterkünfte um Paris herum verteilt, wo aber die wenigsten von ihnen bleiben wollen. Als sogenannte Dublin-Fälle droht vielen von ihnen die sofortige Abschiebung nach Italien, weswegen viele ein Leben auf den Strassen Paris bevorzugen. Die Räumungen seien sinnlose Repression, beklagen verschiedene Menschenrechts-Organisationen. Kurze Zeit später würden die Geflüchteten einfach wo anders wieder Camps errichten, wie Alberto Biella vom Netzwerk Solidarithé beschreibt.

Abefahre

Yoga, Meditation, autogenes Training, Tai-Chi …. Das Angebot an Enspannungsmethoden wächst täglich. Immer mehr Leute entscheiden sich dafür, in Workshops oder Kursen zu lernen, wie man dem hektischen Alltag für kurze Zeit entfliehen und wie man sich entspannen kann. Dieses Phänomen in seiner Paradoxie steht denn auch im Zentrum der neusten Produktion des Theater Gurten. Abefahre! Stressfrei in fünf Tagen heisst das Stück, welches ab dem 20. Juni auf der Freilichtbühne des Gurten gezeigt wird.

Strotter Inst

Der Klangkünstler Christoph Hess alias Strotter Inst bastelt seit Jahrzehnten aus Plattenspielern neue Instrumente. Er tritt zuweilen alleine auf oder kollaboriert mit anderen Klangkünstlern wie dem Noise Ensemble „Herpes Ö Deluxe“ oder Musikerinnen wie der Grammy-Gewinnerin und Violinistin Patricia Kopatchinskaja. Er spielt in besetzten Häusern genau so gerne wie in Kunstgalerien oder an renommierten Festivals, wie zum Beispiel letzten Sommer am Lucerne Festival. Soeben hat er auf dem Berner Label Everest Records das Album Entortung heraus gegeben:

Die nächste Klanginstallation von Strotter Inst fabriziert Christoph Hess am Donnerstag, 14. Juni 2018, von 16 bis 20 Uhr in der Grossen Halle der Berner Reitschule.