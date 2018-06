Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 13.06.18, Der Morgen

Wooden Shjips – Already Gone

The Growlers – Dope On A Rope

Beach House – Lemon Glow

Balduin – La Grotta

Allah-Las – No Werewolf

Sixto Rodriguez – Sugar Man

The Troggs – Wild Thing

Lijadu Sisters – Come On Home

Mild Orange – Some Feeling

Lord Echo – The Sweetest Meditation (feat. Mara TK) (Club Mix)

Alex Puddu – The Dirty Games Of Dr. Love

Cyril Diaz & His Orchestra – Voodoo

Lonnie Liston Smith – Expansions

The Souljazz Orchestra – Oublier Pour Un Jour

Nu Guinea ‎- Disco Sole

Klaus Johann Grobe – Ein Guter Tag

Cem Karaca – Nem Alacak Felek Benim

Noosh Afarin – Gol-e Aftab Gardoon

Goat – Let It Burn

Orchestre Poly Rythmo de Cotonou – Idavi

Colomach – Cotocun Gba Gounke

Saâda Bonaire – More Women

Afrodita – Tropikalisimo

The Macrotones – Flutenbier

Motor City Drum Ensemble – Raw Cuts (Marcellus Pittman Remix)

Amp Fiddler – Dreamin‘

Richenel – Autumn

DJ Koze – Illumination (feat. Róisín Murphy)

Velly Joonas ‎- Stopp, Seisku Aeg!

Z99 – Welcome To Paradise

Caribou – Can’t Do Without You

Jirafa Rey & LaPili – Cómeme El Donut

FAKA – Uyang’khumbula

MorMor- Heaven’s Only Wishful

King Krule – Dum Surfer

The Notwist – Kong

Django Django – Firewater