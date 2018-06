„Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: CD-News USA – DO 21. Juni 2018, 23:00-24:00

1) DAVE McMURRAY: MUSIC IS LIFE (2017) – Blue Note

2) NELS CLINE 4 (feat. Julian Lage): CURRENTS, CONSTELLATIONS (2017) – Blue Note

3) MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: LOAFER’S HOLLOW (2017) – Hotcup

4) JON IRABAGON QUARTET (special guest Tim Hagans): DR.QUIXOTIC’S TRAVELING EXOTICS ( 2017) – Irabbagast

5) KRIS DAVIS: DUOPOLY (2017) – Pyroclastic

6) KRIS DAVIS & CRAIG TABORN: OCTOPUS (2016) – Pyroclastic

7) IGOR LEMPERT & INNERTEXTURES (special guest Jonathan Finlayson): ELEVEN (2017) – CleanFeed