Eine Einführung in Marx‘ „Das Kapital“ in zwei Teilen

Download Teil 1 | Download Teil 2

Was sind Waren? Wie entsteht der Profit? Warum wird so viel produziert? Quasi: Wie funktioniert der Kapitalismus? In vielen Jahren der Arbeit versuchte Karl Marx in seinem wichtigsten Werk eine Antwort darauf zu finden. In zwei Teilen gibt polyphon eine Einführung in „Das Kapital“. Zusammen mit Michael Heinrich, Elena Lange, Peter Streckeisen, Christian Frings, Dönu, Simone und Jacqueline. Nur etwas vorneweg: Die vielen schönen und tollen Produkte werden nicht für die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten hergestellt.

Mit dabei:

Michael Heinrich

Lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Politikwissenschaftler und Professor für Volkswirtschaftslehre und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Marxschen Theorie. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen erschien seine Einführung in das Kapital nun in der 14. Auflage.

Website von Michael Heinrich

Elena Lange

Die gebürtige Hamburgin hat Philosophie studiert und in der Band Stella gespielt. Sie habilitiert an der Uni Zürich zur japanischen Rezeption der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie.

Website von Elena Lange an der Uni Zürich