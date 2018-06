Einmal mehr schauen wir in die Abgründe hinter den Kulissen des grossen Trump-Theaters. Heute um 11 Uhr und ab Mittag im Podcast.

In den letzten Wochen hat die Trump-Regierung die Weltöffentlichkeit schockiert mit der brutalen Trennung von Eltern und ihren Kindern, wenn sie illegal in die USA eingereist waren.

Stimmen von Kindern, die an der U.S. Grenze von ihren Eltern gewaltsam getrennt wurden – die folgenden Tonaufnahmen sind sehr verstörend:

Dass Trump seine demokratischen Freund*innen wie die EU oder Kanada verärgert und gleichzeitig mit Diktatoren wie Kim Jong-Un und Waldimir Putin kokettiert, hat zu zahlreichen Parodien geführt wie zum Beispiel derjenigen von Lauren Mayer: