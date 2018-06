Playlist vom 22.06.18, Radio Sur le Pont

Nino Nardini & Roger Roger – Jungle Obsession

Dopplereffekt – Sterilization

Themba Matebese – African Soul Power (feat.The Nyaku Twins)

Hedzoleh Soundz – Hedzoleh!

DJ Khalab – Zaire (Will LV Remix)

DJ Katapila – Monkey

Sorry Bamba – Kanaga 78

Steven Julien – Bloodline

Owiny Sigoma Band – I Made You, You Made Me (High Wolf Remix)

Krikor Kouchian – Niños Matadores

Dj Call Me – Marry Me

FAKA – From A Distance

Octo Octa – Where Are We Going? Pt. 1

Key Tronics Ensemble – Calypso Of House (Paradise Version)

Hotel Lux – Daddy

Nadah El Shazly – Palmyra

Jorge Santana – Darling I Love You

Red Rack’em – Wonky Bassline Disco Banger

The Wave Pictures – Jim

Tim Maia – Where Is My Other Half

The Abyssinians – Satta Massagana

Bluestaeb – Pastis

MorMor – Waiting On The Warmth

Gold Panda – Mediaevil