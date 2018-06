Die Heitere Fahne gewinnt den Kulturpreis des Kantons Bern – dotiert mit 30’000 Franken. Rund 60 Leute arbeiten – zu einem grossen Teil ehrenamtlich – in der ehemaligen Gurten Bierbrauereiwirtschaft. Die Heitere Fahne hat sich in ihrem fünfjährigen Bestehen in Bern und Umgebung als Kultur- und Gastrobetrieb etabliert. Nun fordert sie Kulturförderung von der Stadt Bern und der Gemeinde Köniz. Darüber sprach RaBe mit den Kollektiv Frei_raum Aktivst*innen Olivier und Alexandra: