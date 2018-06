Kein Röstigraben auf RaBe! Radieschen und Carnotzet Voltaire veranstalten zum zweiten Mal ein Live-Konzert im Wohnzimmer von Radio Bern Rabe mit zweisprachigem Interview. Die Elektroband Vouipe aus der Romandie und die Booking-Agentur Glad We Met sind am Mikrofon dabei. Der Eintritt ist kostenlos (Kollekte). An der Bar gibt es erfrischende Getränke und das Ganze wird selbstverständlich live auf dem Äther übertragen.

Am Donnerstagabend, 28. Juni 2018 von 19.00 bis 22.00 Uhr im RaBe-Wohnzimmer am Randweg 21 in Bern. Komm vorbei! Viens déjà!

18.30 Türöffnung

19.00 Interview #1

19.30 Live-Konzert

20.30 Interview #2

21.00 Bar und Playlist von „Glad We Met„