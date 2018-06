Bei der SDA haben sich die Konfliktparteien nach langem zähem Kampf geeinigt, dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel drohen in der Türkei 18 Jahre Haft und der Berner Velokurier feiert den 30 Geburtstag. Das und mehr gibts im Info-Podcast.

Einigung bei der SDA

Nach über 4 Monaten Unsicherheit bei der Redaktion der Schweizerischen Nachrichtenagentur SDA ist der Verhandlungsmarathon nun beendet.

Im Januar hatte die SDA-Geschäftsleitung einen Kahlschlag beim Personal angekündigt. 35, 6 der insgesamt 150 Vollzeitstellen sollten abgebaut werden. Diese Ankündigung war der Auftakt zu einem langen Arbeitskampf mit Streiks und unzähligen zähen Verhandlungen zwischen der SDA-Spitze und den Angestellten. Gestern Mittag haben die Konfliktparteien vor der Einigungsstelle des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO nun einen Vergleich unterzeichnet. Die Erleichterung sei gross, gleichzeitig hinterlasse die Einigung aber auch einen schalen Nachgeschmack, sagt Sebastian Gänger, SDA-Inlandredaktor und Mitglied der SDA-Redaktionskommission. Die vier Monate hätten viel Kraft gekostet, aufgrund von freiwilligen Kündigungen und Pensenreduktionen sei der Abbau inzwischen sogar grösser als ursprünglich angekündigt und was bleibe, sei ein grosses Misstrauen.

Prozessbeginn gegen Journalisten Deniz Yücel

Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen Deniz Yücel, den deutsch-türkischen Journalisten und Korrespondenten für die Zeitung Die Welt. In der nur drei Seiten umfassenden Anklageschrift wird Yücel «Propaganda für eine Terrororganisation» und «Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit» vorgeworfen. Yücel sass rund ein Jahr in türkischer Untersuchungshaft, bevor er im Februar freigelassen wurde und nach Deutschland zurückkehren konnte. Nun fordert die türkische Staatsanwaltschaft 18 Jahre Haft, Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die türkische Justiz auf, die Anschuldigungen gegen Yücel fallenzulassen. «Der Prozess gegen Deniz Yücel ist wie viele andere Prozesse gegen Journalisten in der Türkei eine Farce. Alles andere als ein Freispruch wäre unerträglich», sagt Anne Renzenbrink von ROG. «Auch wenn Deniz Yücel bereits freigelassen wurde, geht die beispiellose Verfolgung kritischer Medien und Journalisten in der Türkei weiter. Der Druck auf Erdogan und die türkische Willkürjustiz darf nicht nachlassen, bis der Medienpluralismus wiederhergestellt ist und alle zu Unrecht inhaftierten Journalisten freigelassen wurden.»

«Manchmal sind wir schneller als Drohnen» – 30 Jahre Berner Velokurier

1988 wurde der Berner Velokurier von drei Velofans gegründet, heute arbeiten 50 Menschen für einen der grössten alternativen Betriebe in Bern. Trotz digitalem Wandel und Post-Drohnen verzeichnet der analoge Velokurier ein Wachstum. Ökologisch, schnell und zuverlässig zu sein, seien immer noch die Stärken des Kuriers, sagt Co-Geschäftsleiter Dominik Guggisberg im Gespräch mit RaBe.

Mit verschiedenen Festivitäten feiert der Velokurier seinen 30. Geburtstag – alle Infos gibt es unter www.velokurierbern.ch