Pjotr stellt im Amplifier auf Radio RaBe die fünf heissen Gitarrenbands des diesjährigen ANYONE CAN PLAY GUITAR Open Air Festival vor. Dieses findet am Samstag, 30. Juni 2018 ab 14:30 Uhr auf der Kleinen Schanze in Bern statt. Zum 25. Mal – also ein heisses Jubiläum – und wie in den letzten Jahren auch „live on air“ auf Radio RaBe

Wie immer mit freiem Eintritt, cooler Musik und reichhaltigem Barbetrieb. Dazu eine kleine Open-Mic-Bühne für alle, die selber 1-2 Songs vortragen wollen. Gitarre und Mikro stehen bereit…

Auf der Hauptbühne im Musikpavillon spielen:

14:30 – Dame Tu Alma

16:00 – The Lovers

17:30 – The Universe By Ear

19:00 – BAUM

21:00 – The Konincks

Barbetrieb bis um 23 Uhr.